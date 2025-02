È morto in ospedale Armen Sarkisian, il fondatore di una milizia filorussa dispiegata nel Donbass e presidente della Federazione Pugilato della regione di Donetsk rimasto ferito in un attentato esplosivo avvenuto questa mattina in un grattacielo residenziale di Mosca.

Le prime notizie

Secondo le prime informazioni, tutto è avvenuto nell’entrata di un edificio di 29 piani nel complesso residenziale di Alye Parusa, nel nord-ovest di Mosca. Armen Sarkisian era il fondatore della milizia armata Arbat, una formazione composta in prevalenza da armeni che combatte al fianco delle truppe russe in Ucraina.

Secondo quanto raccontano dalla Russia, l’attentato a Sargsyan sarebbe stato “ordinato e attentamente pianificato”. Come ovvio, il principale sospettato è l’Ucraina. Gli inquirenti, spiegano le agenzie, stanno indagando sui mandanti dell’agguato. Dopo l’esplosione Sargsyan era stato ricoverato in condizioni disperate in ospedale, dove è deceduto.