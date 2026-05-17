Scansionare un Qr code sul parcometro per pagare la sosta è ormai un gesto automatico. Proprio su questa abitudine, però, si sta facendo strada una nuova truffa digitale: il “quishing”, fusione tra Qr code e phishing. L’allarme arriva da Pesaro, dove sono stati scoperti codici fraudolenti applicati sui parcometri cittadini per rubare dati bancari e personali agli automobilisti.

Il meccanismo è semplice ma insidioso. I truffatori applicano adesivi con Qr code falsi sopra quelli originali o direttamente sulla scocca dei parcometri. Una volta inquadrato il codice con il cellulare, l’utente viene reindirizzato verso una pagina clone, molto simile a quella ufficiale, dove vengono richiesti i dati della carta di credito e informazioni personali. In questo modo i cybercriminali possono impossessarsi dei dati bancari delle vittime, senza che il parcheggio venga realmente pagato, con il rischio ulteriore di ricevere anche una multa.

A lanciare l’allarme è stata Pesaro Parcheggi, che ha individuato i Qr code fraudolenti durante i controlli e ha immediatamente provveduto alla loro rimozione, presentando denuncia alle autorità competenti. Nel comunicato la società spiega che “i codici rimandano a pagine web non autorizzate nelle quali viene richiesto l’inserimento dei dati della carta di credito, con il concreto rischio di furto dei dati personali e bancari degli utenti”.

Per difendersi, il consiglio è di controllare sempre il parcometro prima di pagare, verificare che il Qr code non sia un adesivo applicato sopra quello originale e controllare l’indirizzo del sito aperto sul telefono. A Pesaro le uniche app autorizzate per il pagamento della sosta sono MooneyGo, EasyPark, Bmove e Telepass. In caso di dubbi o di dati inseriti su siti sospetti, è fondamentale bloccare subito la carta e contattare la Polizia Postale.