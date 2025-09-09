Un’esplosione è avvenuta oggi, martedì 9 settembre, in una fabbrica di fuochi d’artificio, la Pirotecnica Manna, situata in via Vicinale Grottole 10, nel quartiere Pianura alla periferia di Napoli. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte.

Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio a Pianura (Napoli): almeno un morto e 2 feriti. pic.twitter.com/hdry0LusIr — MC (@Virus1979C) September 9, 2025

Secondo quanto scrive l’agenzia ANSA fonti qualificate smentiscono però che ci sia una vittima, come invece si era appreso da un operatore presente sul posto: “Al momento non ci sono feriti né tra i dipendenti né tra i vigili del fuoco”, si precisa. Si sarebbe trattato di una errata informazione diffusa nella concitazione delle operazioni: lo scoppio ha provocato un incendio che si è esteso a una abitazione nei pressi della fabbrica e alla vegetazione circostante.

“Hanno tremato i vetri e ho avuto paura si trattasse di una scossa di terremoto molto forte dei Campi Flegrei” ha riferito un residente a Fanpage. “Solo quando ho visto il fumo alzarsi mi sono reso conto che era una esplosione”.