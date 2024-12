Nella tragedia che ha colpito una villetta di via Apollo ad Aprilia, Roma, è stata confermata una terza vittima. Ornella Clementini, 60 anni, è stata estratta senza vita dalle macerie dai vigili del fuoco delle squadre Usar, che hanno lavorato incessantemente per tutta la notte. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle prime luci dell’alba.

Chi sono le vittime

Tra le vittime dell’esplosione ci sono anche Laura Di Petrillo, una donna di 70 anni, e la sua nipotina Carlotta Marinangeli, di appena 12 anni. Entrambe si trovavano all’interno della casa al momento della deflagrazione.

Ornella Clementini, invece, si trovava nella villetta per una tragica coincidenza. La donna non viveva più lì da tempo e lunedì pomeriggio era passata per recuperare alcuni effetti personali dall’appartamento che aveva precedentemente affittato. Purtroppo, è stata colpita mortalmente dall’esplosione.

Un’altra persona coinvolta è Giovanni Raffa, 79 anni, noto ex consigliere e referente per Aprilia della Lega. Estratto vivo dalle macerie, l’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime. È il marito di Laura Di Petrillo e nonno della piccola Carlotta.

La dinamica dell’esplosione

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30, quando una bombola di GPL, utilizzata probabilmente per il riscaldamento, è esplosa. La deflagrazione ha causato il crollo parziale dell’edificio, seguito da un incendio di grandi proporzioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione avrebbe fatto crollare un muretto, compromettendo la stabilità della struttura.

Due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di Aprilia e l’altra dal comando provinciale di Latina, sono intervenute rapidamente, riuscendo a domare le fiamme e a soccorrere i sopravvissuti.