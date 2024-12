Questa mattina verso le 10.30 è avvenuta una fortissima esplosione nel deposito Eni di Calenzano. La dinamica è ancora da chiarire. Un primo bilancio delle vittime parla di due morti, 9 feriti e tre dispersi.

Il racconto di un testimone

“Stavo lavorando, ho sentito un boato e i vetri delle finestre sono schizzati sul mio volto provocandomi ferite alla fronte, per fortuna non gravi. Sapevamo che quest’area era pericolosa, ma non fino questi punto”. A parlare è Nicolas Magnolfi, 29 anni, un operaio che stava lavorando in un’azienda di prodotti chimici a 50 metri dall’incidente. Nicolas ha detto di essersi conto di “quanto era successo solo una volta che – spiega – ho visto il fuoco dappertutto e la nube di fumo. Poi sono subito scappato via”.

Fratoianni: “Gli incidenti sul lavoro sono strage di Stato”

“Quella che arriva dalla Piana fiorentina dopo l’esplosione all’impianto Eni di Calenzano – dice in una nota Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra – è una notizia straziante con il suo tragico bilancio di morti, feriti e dispersi. Alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Ora è il momento dello sgomento, del dolore e del cordoglio. Ma questa strage di Stato non può continuare così: le tragedie sul lavoro continuano ad aumentare in maniera intollerabile. Così come occorrerà affrontare il tema dei livelli di manutenzione e di sicurezza dei tanti impianti ed aziende a rischio di incidenti rilevanti presenti nel nostro Paese. Perché sulla prevenzione non si può mai abbassare la guardia”.

Fratelli d’Italia: “A parlare sia solo il cordoglio”

“In queste ore drammatiche – si legge in una nota dei parlamentari toscani di Fratelli d’Italia – in uno scenario la cui terribile portata è ancora purtroppo da definire, ci stringiamo alle famiglie delle vittime e dei feriti dell’esplosione avvenuta questa mattina nella raffineria di Calenzano (Firenze). Grazie a tutti coloro che, ad ogni livello, sono impegnati per garantire assistenza non risparmiando aiuto. Questo è il momento del cordoglio e del dolore. Nessun’altra parola dovrebbe aggiungersi in questo terribile frangente”.