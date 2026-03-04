Un F-35 israeliano ha abbattuto uno YAK-130 iraniano nel primo combattimento aereo tra caccia dall’inizio della guerra. A comunicarlo ufficialmente sono state le Israel Defense Forces (IDF). Si tratta di un evento storico: è il primo abbattimento in volo di un aereo nemico da parte di un jet israeliano negli ultimi quarant’anni.

Lo YAK-130, di fabbricazione russa, è entrato in produzione negli anni ’90. Pur essendo generalmente impiegato come velivolo da addestramento avanzato per piloti destinati a operare su caccia di ultima generazione come il Sukhoi Su-57, può essere utilizzato anche come aereo d’attacco leggero.

Il duello nei cieli segna un passaggio simbolico e operativo nel conflitto, evidenziando la netta superiorità tecnologica dell’aviazione israeliana.

Disparità tecnologica e attacchi preventivi

Secondo gli analisti, la differenza tecnologica tra lo YAK-130 e gli F-35I israeliani è tale da rendere improponibile un confronto diretto. A questo si aggiunge l’elevato livello di addestramento dei piloti israeliani, considerato tra i migliori al mondo.

Domenica pomeriggio, le IDF hanno inoltre colpito altri velivoli iraniani pochi istanti prima del decollo. Due aerei da combattimento, un F4 e un F5, erano già sulla pista e si preparavano a partire quando sono stati centrati e distrutti dai jet israeliani.

L’aeronautica iraniana, che comprende anche caccia F4 e F5 di vecchia generazione, viene considerata in gran parte antiquata e non in grado di competere con gli F-15, F-16 e F-35 in dotazione a Israele. Tuttavia, lo YAK-130 rappresenta una piattaforma più moderna rispetto ad altri mezzi in servizio a Teheran.

Supremazia aerea su Teheran e precedente storico

Gli esperti sottolineano che eventuali caccia iraniani potrebbero comunque creare difficoltà operative, soprattutto nei confronti dei droni israeliani e statunitensi, complicando lo spazio di battaglia e rendendo più complessi gli attacchi ravvicinati di supporto.

Nonostante ciò, Israele e Stati Uniti avrebbero già stabilito una supremazia aerea generale nell’area di Teheran nei primi due giorni di conflitto, potendo sorvolare potenziali obiettivi senza ostacoli per periodi prolungati.

L’ultimo precedente di abbattimento risale al 24 novembre 1985, quando un F-15 “Baz” dell’aeronautica israeliana distrusse due MiG-23 siriani durante uno scontro nei cieli del Libano. Oggi, con l’F-35 protagonista, si apre un nuovo capitolo nella storia dei duelli aerei in Medio Oriente.