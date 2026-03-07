Catherine Trevallion, nota ormai alle cronache nazionali come la “mamma della cosiddetta famiglia nel bosco”, con il viso segnato dal dolore, ha lasciato ieri sera, intorno alle 21.20, la casa famiglia dove si trovava dal 20 novembre scorso con i suoi bambini. La donna è salita sull’autovettura del marito ed insieme hanno varcato il cancello della struttura, senza rilasciare, scuri in volto, alcuna dichiarazione. (QUI il video dell’ultimo abbraccio con i suoi figli, pubblicato dal quotidiano abruzzese Il Centro).

Trevallion è stata costretta ad andare via a causa dell’ordinanza di oggi emessa dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che dispone il trasferimento dei bambini in un’altra struttura protetta e senza la madre. La coppia è stata la prima ad uscire questa sera, seguita dagli avvocati, dalla Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza abruzzese, Alessandra De Febis e, infine, dalla psicologa Marina Aiello. Marito e moglie trascorreranno la notte nella casa messa a disposizione gratuitamente da un ristoratore del Chietino, presente oggi davanti la casa famiglia insieme alla figlia, in segno di solidarietà e supporto. Presenti anche alcune donne del presidio pacifico di famiglie neorurali: domani pomeriggio davanti la casa famiglia si terrà una fiaccolata silenziosa.