Febbraio, dal trasporto pubblico locale ai treni: ecco l’elenco degli scioperi
Febbraio si preannuncia un mese difficile per chi viaggia, con una ventina di scioperi nel settore dei trasporti, per lo più a carattere locale o regionale, ma con alcuni stop nazionali destinati ad avere un impatto rilevante. Le prime agitazioni scattano già oggi nel comparto ferroviario, con proteste nel Lazio e in Lombardia, mentre altre mobilitazioni sono distribuite lungo tutto il mese e coinvolgono treni, aerei, porti e trasporto pubblico locale.
Le date più critiche da segnare in agenda sono lunedì 16 febbraio, quando è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo, con possibili disagi per i voli di Ita Airways e negli aeroporti di Linate e Malpensa, e venerdì 27 e sabato 28, quando si fermeranno i treni a livello nazionale. In particolare, il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato incrocerà le braccia a partire dalle 21 del 27 per un’assemblea nazionale.
Nel corso del mese sono previste anche agitazioni nel settore marittimo, con uno sciopero nazionale dei lavoratori portuali il 6 febbraio, oltre a numerose proteste locali nel trasporto pubblico e nelle infrastrutture autostradali.
Questo l’elenco:
- 3 febbraio (domani) Ferrovie Lazio: sciopero locale 4 ore (Uilt-Uil/Ugl ferrovieri) Trenord Lombardia: sciopero locale 23 ore (Orsa Ferrovie).
- 5 febbraio Trenitalia Rimini: sciopero provinciale 8 ore (personale officine meccaniche e locomotive).
- 6 febbraio Settore portuale: sciopero nazionale intera giornata (Usb Lavoro Privato) Autostrade per l’Italia, Milano: sciopero 8 ore per turno (Uilt-Uil) Trasporto pubblico locale: TUA Abruzzo: sciopero 24 ore (Orsa Autoferro) TUA Lanciano/Teramo: sciopero 24 ore (Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa-Cisal) AMTAB Bari: sciopero 4 ore (Uilt-Uil)
- 13 febbraio Sasa Bolzano: sciopero 24 ore (Filt-Cgil/Ugl/Usb/Orsa) GTM Termoli: sciopero 24 ore (Uilt-Uil) Arriva Udine: sciopero 9 ore (ASI).
- 16 febbraio Trasporto aereo nazionale: sciopero 24 ore Ita Airways, Alha Milano Malpensa, Airport Handling Linate/Malpensa, assistenti Vueling (Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl/Anpac/Anp/Cub) Ita Airways personale terra e volo: 4 ore (Usb Lavoro Privato).
- 27-28 febbraio Ferrovie dello Stato: sciopero nazionale 24 ore dalle 21 del 27 per assemblea (personale di macchina e bordo) Ferrovie Sud Est e servizi automobilistici Bari: sciopero 4 ore (Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa-Cisal)