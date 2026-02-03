Febbraio si preannuncia un mese difficile per chi viaggia, con una ventina di scioperi nel settore dei trasporti, per lo più a carattere locale o regionale, ma con alcuni stop nazionali destinati ad avere un impatto rilevante. Le prime agitazioni scattano già oggi nel comparto ferroviario, con proteste nel Lazio e in Lombardia, mentre altre mobilitazioni sono distribuite lungo tutto il mese e coinvolgono treni, aerei, porti e trasporto pubblico locale.

Le date più critiche da segnare in agenda sono lunedì 16 febbraio, quando è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo, con possibili disagi per i voli di Ita Airways e negli aeroporti di Linate e Malpensa, e venerdì 27 e sabato 28, quando si fermeranno i treni a livello nazionale. In particolare, il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato incrocerà le braccia a partire dalle 21 del 27 per un’assemblea nazionale.

Nel corso del mese sono previste anche agitazioni nel settore marittimo, con uno sciopero nazionale dei lavoratori portuali il 6 febbraio, oltre a numerose proteste locali nel trasporto pubblico e nelle infrastrutture autostradali.

Questo l’elenco: