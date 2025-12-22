Anna Tagliaferri, imprenditrice 40enne originaria di Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno, è stata ammazzata dal compagno, il coetaneo Diego Di Domenico.

La madre 75enne ha assistito all’omicidio della figlia

L’ha uccisa colpendola diverse volte con un coltello da cucina: dopo averla ferita a morte, è salito sul tetto della stessa abitazione in via Ragone e si è lanciato nel vuoto.

È morto sul colpo in un cortile sottostante. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio, nella casa di lei, dove i due convivevano, davanti agli occhi della madre della donna, di 75 anni che ha cercato di frapporsi alla furia omicida dell’uomo, rimanendo a sua volta ferita ma non in pericolo di vita.

Anna era titolare della storica pasticceria Tirreno, era molto nota e stimata. Nessuno riesce ancora a credere a questa notizia. Non risulta alcuna denuncia o segnalazione che potesse far presagire questa morte.