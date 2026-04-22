Il controverso rocker Marilyn Manson, in occasione del suo prossimo concerto a Ferrara (previsto per l’11 luglio), alloggerà in un convento, ospite di un ordine di suore. A dare la particolare notizia è il sindaco Alan Fabbri, intervistato dall’emittente Radio Radio di Roma, che ha invitato il primo cittadino a intervenire sul dibattito nato attorno ai grandi spettacoli musicali nelle piazze storiche, dopo il concerto di Charlotte De Witte a Genova, il cui successo è stato acclamato dalla sindaca Silvia Salis.

Marilyn Manson in un convento di suore

“Dal 2019 abbiamo ospitato artisti molto diversi, non solo dj internazionali della techno, come Solomon, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou e Paul van Dyk, ma anche artisti del calibro di Bruce Springsteen e Marilyn Manson, che sarà a Ferrara quest’anno, come anche Vasco Rossi, che aprirà da Ferrara il suo nuovo tour il 5 e 6 giugno. E se proprio vogliamo parlare di qualcosa di straordinario e ‘progressista’ possiamo dire che a Ferrara proprio Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore, in un convento”, ha dichiarato Fabbri. L’iconico artista statunitense, abituato alla provocazione costante, sulla quale ha costruito la propria immagine, sarà il nome di punta della prossima edizione del Ferrara Summer Festival. La data da segnare sul calendario è quella dell’11 luglio 2026 e farà parte del nuovo tour che Marilyn Manson, pseudonimo di Brian Hugh Warner, farà in Europa dal titolo “One assassination under God tour”.