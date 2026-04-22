Nella serata di ieri, nei giorni in cui cresce l’incertezza su un secondo round di colloqui di pace con gli Stati Uniti, il governo iraniano ha esposto in Piazza della Rivoluzione, a Teheran, il suo missile balistico a lungo raggio Khorramshahr-4. Diversi video circolati sul web mostrano numerosi iraniani in festa, giunti in massa per l’esposizione del missile, mentre sventolano le bandiere. Il Khorramshahr-4 ha una gittata stimata di circa 2mila chilometri. La testata è in grado di trasportare più di una tonnellata di carico esplosivo ad alto potenziale, rendendola così una delle configurazioni più grandi sviluppate dal Paese.