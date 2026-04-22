L’ambasciatore russo a Roma Alexey Paramonov è stato ricevuto alla Farnesina a seguito della convocazione voluta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per protestare contro le dichiarazioni offensive del conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov contro la premier Giorgia Meloni andate in onda su Russia 1, la tv pubblica. La Farnesina ha manifestato profonda indignazione per le inaccettabili offese rivolte al presidente del Consiglio. Da parte sua, Paramonov ha detto di essersi chiaramente dissociato già ieri sera dalle affermazioni di Solovyov e lo ha fatto più volte durante l’incontro a fronte delle sollecitazioni. L’ambasciatore ha poi aggiunto che il governo e le istituzioni russe non hanno mai, in alcun modo, attaccato la premier.

Paramonov, al termine dell’incontro ha rilasciato dichiarazioni sui social di tutt’altro tenore: “Ancora una volta le autorità diplomatiche italiane hanno preso una cantonata, convocandomi al ministero degli Affari esteri italiano” ha scritto Paramonov che ha aggiunto: “Meloni è un capo di governo legittimo e nessun rappresentante delle autorità russe ha mai espresso giudizi offensivi nei confronti suoi o dell’Italia. A nessuna persona ragionevole verrebbe mai in mente di interpretare valutazioni personali di chicchessia come dichiarazioni ufficiali del governo di uno Stato”. Sulla vicenda è intervenuta anche la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova che ha accusato l’Italia di essere confusa dalla propria propaganda da molti anni. “Sono confusi dalla propria propaganda da molti anni. Per molti anni, hanno permesso ai media occidentali, orientati verso Washington e Londra, di ingannarli”, ha osservato Zakharova citata da Tass.

Tajani invece, al termine dell’incontro con l’ambasciatore russo, in un punto stampa con l’omologo polacco Radoslav Sikorski ha commentato: “All’Ambasciatore russo ho detto che è inaccettabile che un commentatore della televisione Russia 1, che è la televisione di Stato, usi un linguaggio volgare, inaccettabile nei confronti del Primo Ministro di uno Stato libero e democratico quale è l’Italia. Noi non ci preoccupiamo delle critiche politiche, ma gli insulti volgari, sessisti nei confronti del primo ministro sono assolutamente inaccettabili. L’abbiamo detto, l’abbiamo ripetuto. L’ambasciatore russo ha detto che il potere non ha mai offeso nessuno, ma quando si parla attraverso la televisione russa, i canali ufficiali, è ovvio che noi non possiamo accettarlo”.