Nei giorni scorsi, una docente della scuola media “Bellini” di Mestre ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne, dopo che le studentesse avevano chiesto spiegazioni su come svolgere un riassunto. L’insegnante era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con l’incarico di supplenza fino alla fine dell’anno scolastico. Subito dopo la vicenda, che ha avuto grande risonanza mediatica, i genitori degli alunni hanno protestato e la scuola ha avviato un’indagine interna sull’accaduto.

Il giorno dopo la docente ha incontrato la madre di una delle due ragazze, chiarendosi e chiedendo scusa: “Lei ha compreso. Abbiamo convenuto che la studentessa non fosse turbata dal gesto, che non era affatto punitivo. Certamente un gioco inopportuno”, ha dichiarato la docente in un’intervista al Corriere della Sera. Nonostante i chiarimenti, però, la docente è stata comunque sospesa: “Il 29 aprile scade il mio contratto, avevo comunicato agli studenti che non ero sicura di volerlo rinnovare fino a fine anno. Loro avevano tradito la mia fiducia con questa loro continua disattenzione. Ero molto amareggiata”.

“Oggi bisogna fare teatro”

Nell’intervista, la docente ha parlato dell’episodio in classe e dei suoi metodi di insegnamento: “Con i ragazzi di oggi bisogna fare praticamente teatro. Da settimane minacciavo scherzosamente i ragazzi di spuntare le loro doppie punte se non avessero smesso di fare confusione in classe, loro si facevano una risata. Durante un’esercitazione scritta tutti, per perdere tempo, mi chiedevano a turno e insistentemente dove eseguire alcuni degli esercizi. Ho spiegato che non mi interessava, purché svolgessero l’esercizio. D’impulso e senza rifletterci ho recuperato dalla cattedra le forbici e ho ritagliato un ciuffo ribelle di una ragazza con cui sapevo di potermi permettere quell’azione. Lei è stata allo scherzo. Una seconda ragazza mi ha chiesto di tagliare un ciuffo anche a lei e quindi mi sono avvicinata e l’ho fatto. Ha riso insieme a tutti gli altri”.

“I ragazzi ti seguono solo se ti riconoscono e ti stimano. Il gioco, lo scherzo, fanno parte del processo, specialmente con i ragazzi di oggi. Hanno bisogno di essere stimolati, dobbiamo catturare la loro attenzione e dare spazio al loro protagonismo. In altre classi mi è capitato di scherzare usando mini pistole ad acqua, o pistoline di legno ad elastici”. Dopo l’accaduto, gli studenti hanno fatto sentire la loro vicinanza alla docente: “Mi hanno voluto consegnare un mazzo di fiori per scusarsi del loro comportamento rumoroso e per chiedermi di restare e di portarli fino agli esami. Alcuni di loro mi hanno anche scritto una lettera. Quello che mi dispiace di più è che a subire il danno maggiore saranno i ragazzi. Alcuni studenti mi stanno chiedendo di aiutarli a preparare l’esame. Per loro ci sarò”, ha dichiarato la docente.