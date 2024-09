Finge di essere idraulico e ruba una caldaia, poi chiede il “riscatto” e minaccia le vittime

Un 41enne residente in Brianza, con precedenti penali, è stato denunciato a Milano per tentata estorsione e violenza privata. L’uomo ha messo in atto una truffa ingegnosa fingendosi un idraulico per entrare in un’abitazione e rubare la caldaia. Le vittime, ignare del raggiro, lo avevano contattato attraverso un numero trovato online per riparare un guasto domestico. Una volta entrato in casa, il finto idraulico ha smontato l’elettrodomestico e l’ha portato via, per poi chiedere un riscatto per la sua restituzione. La somma richiesta per riavere la caldaia è stata di 585 euro.

Minacce alle vittime e richieste di riscatto

Dopo il furto, il proprietario dell’appartamento e un dipendente della società per cui il truffatore aveva lavorato hanno tentato di risolvere la situazione, ma il malvivente ha reagito con minacce violente. “Ti ammazzo, ti faccio cadere i denti, infame” ha dichiarato l’uomo, cercando di intimidire le vittime per ottenere il pagamento. Nonostante le intimidazioni, l’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di denunciare l’uomo, già noto alle autorità per reati simili.

Recidiva e altre truffe simili

L’indagine ha rivelato che il 41enne non era nuovo a questo tipo di truffa. I carabinieri, dopo diverse segnalazioni di episodi analoghi, sono riusciti a identificare l’uomo e a collegarlo a vari furti realizzati con lo stesso metodo: fingendosi un tecnico, si introduceva nelle case per rubare oggetti e successivamente chiedeva un riscatto per la loro restituzione. Nonostante l’invito dei militari a presentarsi per chiarire la sua posizione, l’uomo ha ignorato l’ordine, aggravando ulteriormente la sua situazione legale.