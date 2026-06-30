Hanno incendiato il leccio di Belmonte, pianta secolare che domina il crinale tra Grassina e l’Antella, a Bagno a Ripoli (Firenze), perché volevano cucinare wurstel. È quanto ricostruito a seguito delle indagini dei carabinieri che hanno portato alla denuncia di quattro ragazzi, tutti minorenni. Le ipotesi di reato sono distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, danneggiamento seguito da incendio e violazione di domicilio.

I fatti risalgono alla notte tra il 20 e il 21 giugno: alcuni testimoni, notando fumo e bagliori provenire dall’area boschiva dove si trova il leccio, avevano lanciato l’allarme al 112. Sul posto erano poi intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze, accertando che l’albero monumentale, di oltre 600 anni, presentava gravi danni da combustione. A seguito di un sopralluogo effettuato da consulenti agronomici, è emerso fortunatamente che il leccio ha conservato condizioni vegetative complessivamente buone.

Le indagini

Le indagini, con il supporto dei Carabinieri Forestali e della Sezione Investigazioni Scientifiche di Firenze, sono partite dall’analisi dell’area circostante la pianta. Nelle immediate vicinanze sono stati rinvenuti numerosi indizi, tra cui contenitori di bevande, confezioni alimentari, residui di cibo e un’area circolare contenente cenere. L’elemento di svolta è stato il ritrovamento di uno scontrino fiscale emesso presso un supermercato locale, i cui articoli coincidevano con i residui trovati. L’acquisizione e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e di un’azienda situata lungo il percorso verso il bosco hanno permesso di individuare un gruppo di quattro giovanissimi ragazzi, tutti minorenni. Identificati e convocati in caserma, i quattro hanno ammesso le proprie responsabilità raccontando di essersi recati presso l’albero e di aver acceso un fuoco in prossimità del tronco, utilizzando un accendino e piccoli rami. Il loro intento era quello di cuocere dei wurstel acquistati poco prima.

In seguito, si sono accorti dell’improvviso e pericoloso aumento delle fiamme e avrebbero cercato di estinguere il fuoco utilizzando l’acqua che avevano e calpestando il materiale incendiato. Credendo di aver spento del tutto il focolaio, si sarebbero poi allontanati. Purtroppo, la combustione è proseguita all’interno della cavità del leccio, emergendo in modo visibile solo in seguito. Per i quattro è poi scattata una segnalazione alla magistratura minorile.