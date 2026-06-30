Sul web è diventato virale il video dell’incontro ravvicinato, avvenuto in Canada, tra un’escursionista e un orso grizzly. La donna, in compagnia del proprio cane, si è ritrovata faccia a faccia con l’orso che si è avvicinato sollevando poi le zampe posteriori. L’escursionista, visibilmente tesa, ha però mantenuto la calma urlando nei confronti dell’animale selvatico, riuscendo a farlo allontanare nel bosco e a mettersi in salvo senza conseguenze.