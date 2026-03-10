Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato nella notte del 10 marzo al largo della costa campana, a una profondità eccezionale di oltre 400 chilometri. Il sisma ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria nell’area di Napoli, con forti ritardi sulla linea verso nord.

Il terremoto è avvenuto alle 00:03 italiane ed è stato rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che ha localizzato l’evento sismico a circa 414 chilometri di profondità. Si tratta di un valore molto superiore rispetto a quello della maggior parte dei terremoti che interessano l’Italia, che in genere si verificano nella crosta superiore, a profondità decisamente minori.

Il sisma è stato registrato al largo della costa campana, nell’area del Tirreno meridionale. Proprio nella zona flegrea si stanno registrando conseguenze sulla mobilità ferroviaria.

Secondo le comunicazioni diffuse nelle stazioni, la circolazione dei treni che attraversano il nord di Napoli sta subendo rallentamenti. I convogli provenienti da Salerno e Napoli Centrale e diretti verso il nord del Paese viaggiano con ritardi compresi tra i 25 e i 100 minuti.