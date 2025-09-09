Una ragazza di 18 anni è stata fotografata mentre era chiusa in bagno durante una sagra a Padova est. L’episodio risale allo scorso 5 settembre, quando la giovane ha notato uno strano bagliore esterno al wc, che corrispondeva al flash della fotocamera del cellulare tenuta da un uomo. Subito ha capito, alzandosi e gridando, attirando l’attenzione del padre e degli organizzatori della sagra. L’autore degli scatti rubati è scappato, cercando di dileguarsi tra la folla, ma è stato raggiunto e fermato. La ragazza ha inveito contro di lui, un personaggio già noto in ambito parrocchiale, e il padre della 18enne ha fatto sì che l’uomo cancellasse tutte le foto. Al momento sembra che i due abbiano deciso di non sporgere denuncia.