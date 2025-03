Svolta nelle indagini sull’omicidio di Francesco Capuano, l’ex bidello ucciso lo scorso 23 dicembre nel garage della sua abitazione a Suzzara in provincia di Mantova. L’uomo, 79 anni, è stato freddato con diversi colpi d’arma da fuoco alla testa sparati da distanza ravvicinata.

La mattina di oggi, mercoledì 5 marzo, i Carabinieri hanno arrestato la figlia 46nne della vittima, Rosa Capuano. Il movente dell’omicidio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe da attribuire alla convinzione della donna di diventare l’erede universale del patrimonio del padre.

Rosa Capuano è stata arrestata dai Carabinieri a Giugliano, in provincia di Napoli, a casa della sorella dove si era trasferita subito dopo l’omicidio. La donna, a Suzzara viveva con il padre e la loro abitazione era attualmente sotto sequestro.

La 46enne ora è stata trasferita in carcere a Mantova con le accuse di omicidio premeditato e detenzione illecita di arma comune da sparo. Le indagini sono ancora in corso, ma nei confronti della figlia sono già stati raccolti, secondo gli investigatori, gravi indizi di colpevolezza. Ad indirizzare verso questo movente è stata Rosa Capuano stessa attraverso la descrizione del padre, definito dalla figlia “possessivo”.

La mattina del 23 dicembre scorso, la donna allertò i soccorsi sostenendo di avere trovato il corpo del padre sul sedile del lato guida della sua auto, all’interno del box situato nel garage condominiale. Ai Carabinieri, la donna aveva detto di aver accompagnato il padre in garage per uscire con l’auto, come faceva tutti i giorni, e di essere poi risalita in casa a prendere dei fazzoletti che si era dimenticata. Al ritorno in garage, dopo più di mezz’ora, aveva detto di aver trovato il cadavere del padre. L’autopsia ha poi stabilito che Francesco Capuano sarebbe morto tra le 9 e le 9.30, con tre proiettili sparati a bruciapelo alla testa.

L’uomo era originario di Napoli. Per anni aveva lavorato come bidello in una scuola nel quartiere napoletano di Scampia prima di trasferirsi a Suzzara insieme alla moglie e a due dei quattro figli. Dopo essere rimasto vedovo era rimasto a vivere con la figlia Rosa. Dai vicini, Capuano era stato descritto come una persona riservata e tranquilla.