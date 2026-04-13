Ad Hagenbach, un piccolo comune di 800 abitanti non lontano dal confine con la Germania, è stato trovato un bimbo di 9 anni completamente nudo e denutrito all’interno di un furgone stracolmo di rifiuti. Secondo quanto si apprende, il bambino viveva segregato all’interno del mezzo da oltre un anno. Dopo il ritrovamento del furgone, parcheggiato in un cortile privato, la polizia ha provveduto all’arresto del padre 43enne, che ha subito confessato di aver tenuto in isolamento il figlio e di averlo privato delle cure necessarie.

La confessione del padre

L’allarme è stato lanciato da un passante, che aveva sentito i lamenti del bambino provenienti dal furgone. Le forze dell’ordine hanno quindi ispezionato il mezzo trovando il bambino sdraiato in posizione fetale, nudo, tra rifiuti ed escrementi. Il bambino, che non riusciva più a camminare a causa dell’isolamento prolungato, è stato trasportato in ospedale dagli agenti, ai quali ha poi rivelato che il padre lo avrebbe rinchiuso nel furgone perché “non lo voleva più nell’appartamento, dove viveva con la compagna e le figlie di 10 e 12 anni”.

Stando a quanto ricostruito, in base anche al racconto del padre reo confesso, il bambino era costretto a urinare all’interno di alcune bottiglie di plastica e a fare i propri bisogni utilizzando sacchetti della spazzatura. “Ho rinchiuso mio figlio nel furgone da novembre 2024. L’ho fatto per proteggerlo dalla mia compagna, che insisteva per farlo ricoverare in un ospedale psichiatrico”, ha dichiarato l’uomo. Il procuratore, però, ha sottolineato che non risulta alcun elemento medico che confermi problemi mentali.