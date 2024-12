È nata da un tentativo di rapina di uno smartphone la lite in strada a Frosinone che ha portato all’accoltellamento di un 17enne, finito in ospedale con prognosi riservata per le ferite alla pancia ed all’addome.

Frosinone, 17enne accoltellato per un telefonino

I responsabili dell’aggressione sarebbero tre o quattro persone in piazzale Pertini nella zona dello Scalo. La vittima è di nazionalità tunisina e le indagini dei carabinieri ora sono orientate verso la comunità nordafricana che la sera affolla la zona della stazione ferroviaria del capoluogo ciociaro.

Fondamentale per le prime indagini è stata la testimonianza dell’autista del bus che ha salvato il 17enne, accorgendosi che sanguinava e veniva inseguito da altri giovani: ha aperto le porte del mezzo e lo ha fatto salire a bordo.

I carabinieri del Radiomobile e della Compagnia di Frosinone stanno acquisendo le immagini della rete di videosorveglianza comunale, che nella zona ha diversi impianti.