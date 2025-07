Evacuato un hotel nella notte in via Aurelia a Roma per la presenza di monossido di carbonio. Sul posto i vigili del fuoco.

Al Raganelli Hotel di via Aurelia 738

A quanto riferito dai pompieri, sono state interessate 44 stanze su 46 del Raganelli Hotel di via Aurelia 738 ed evacuati in via precauzionale 96 ospiti.

Sei le persone ricoverate in ospedale, oltre a un operatore del 118. Al momento la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo al sequestro della caldaia della struttura.

In piena notte, all’incirca alle 4 e mezza, più di un ospite dell’albergo ha sentito il forte odore di gas e ha lanciato l’allarme svegliando tutti gli ospiti del complesso alberghiero.