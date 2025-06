Victor, 56 anni, operaio di origine moldava, è morto a Torino a novembre del 2023: quando la sua famiglia, giunta in Italia per riportarlo a casa per il funerale, ha reclamato il suo corpo, questo non c’era più. Scomparso, andato in fumo, alla lettera come vedremo.

Due addette all’obitorio ammisero lo scambio di persona

Per una macabra distrazione, a causa di una sciatteria indegna di un luogo come l’obitorio, il cadavere di Victor è stato scambiato con quello di un italiano: Victor è stato cremato, un mucchio di ceneri che – sembra uno scherzo – sono poi finite disperse nell’aria.

I figli ora chiedono un risarcimento. Già all’epoca dei fatti i parenti avevano sporto denuncia per “per distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere”, poi il caso era stato archiviato.

Era emerso che le due addette all’obitorio, a cui è stata inflitta una sanzione disciplinare, si erano accorte dell’errore a cremazione avvenuta e che l’avevano segnalato, tra le lacrime, senza potere però tornare indietro. I figli ora chiedono il rimborso delle spese già sostenute per il funerale del loro caro: 7.800 euro, più il danno morale.