I carabinieri del radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un uomo di 39 anni per furto aggravato e ricettazione di carburante, dopo aver scoperto un insolito metodo di furto. L’uomo, insieme a una donna di 25 anni poi denunciata, avrebbe utilizzato un telecomando, strumento solitamente riservato ai titolari delle stazioni di servizio, per azionare a distanza la pompa del distributore e riempire delle taniche di gasolio.

I militari si sono insospettiti dopo aver notato un’auto parcheggiata nei pressi del distributore, con due targhe diverse, una rubata e una smarrita. A bordo, oltre all’uomo, c’era la giovane donna. Poco dopo hanno sorpreso l’uomo mentre caricava alcune taniche di carburante nel bagagliaio, procedendo immediatamente al blocco e alla perquisizione.

Il sequestro e la restituzione

Durante il controllo, nelle tasche del 39enne è stato trovato il telecomando per la gestione remota del distributore, normalmente utilizzato per modificare impostazioni e prezzi. All’interno dell’auto sono state rinvenute 510 litri di gasolio, successivamente restituiti al legittimo proprietario.