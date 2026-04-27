La fine di aprile si presenta particolarmente intensa per contribuenti, imprese e professionisti. Il calendario fiscale concentra infatti ben 25 scadenze entro il 30 aprile, con un primo appuntamento anticipato al 27 aprile.

Tra gli adempimenti più immediati c’è la trasmissione telematica degli elenchi Intrastat relativi agli scambi intracomunitari di beni e servizi. La comunicazione riguarda sia i soggetti con obbligo mensile, per le operazioni di marzo, sia quelli con obbligo trimestrale, per il primo trimestre 2026.

La scadenza originaria del 25 aprile è slittata al 27 per la coincidenza con la Festa della Liberazione, ma il rinvio non cambia la rilevanza dell’adempimento, fondamentale per chi opera con partner nell’Unione Europea.

È il primo di una lunga serie di appuntamenti che rendono gli ultimi giorni del mese particolarmente delicati sul fronte fiscale.

Bollo auto, superbollo e canone Rai: i pagamenti da non dimenticare

Tra le scadenze più sentite dai cittadini ci sono sicuramente quelle legate ai tributi periodici. Il 30 aprile scade il termine per versare il bollo auto per i veicoli con tassa in scadenza a marzo, salvo eventuali diverse disposizioni regionali.

Attenzione anche al superbollo per le auto oltre i 185 kW, che prevede il versamento del contributo aggiuntivo con importi calcolati in base alla potenza eccedente e all’età del veicolo.

Sempre entro fine mese è prevista anche la seconda rata trimestrale del canone televisivo per i contribuenti che non pagano il canone tramite addebito in bolletta.

Tre scadenze diverse, ma accomunate dal rischio di sanzioni o interessi in caso di dimenticanze.

IVA, dichiarazioni e comunicazioni fiscali: il blocco più pesante

Il capitolo più corposo riguarda senza dubbio gli adempimenti IVA e le comunicazioni fiscali.

Entro il 30 aprile si concentrano:

dichiarazione annuale IVA 2026 relativa al 2025

dichiarazioni OSS e IOSS

richieste di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale

versamenti IVA per acquisti intracomunitari

imposta di bollo su registri e documenti informatici

invio Certificazioni Uniche per autonomi e provvigioni

A questi si aggiungono numerose comunicazioni obbligatorie da parte di intermediari finanziari, assicurazioni, enti pubblici e gestori di servizi.

Si tratta di uno dei momenti fiscalmente più densi dell’anno, con adempimenti che riguardano tanto le imprese quanto professionisti e soggetti non commerciali.

Imprese, lavoro e contributi: dalle domande Inps al Libro unico

Fine mese significa scadenze anche sul fronte lavoro e previdenza.

Le imprese dei settori industria ed edilizia devono presentare eventuali richieste di cassa integrazione ordinaria per eventi non evitabili verificatisi nel mese precedente.

I datori di lavoro privati sono inoltre tenuti all’aggiornamento del Libro unico del lavoro, con i dati relativi al personale dipendente.

Tra gli adempimenti da monitorare ci sono anche:

domanda di rimborso gasolio per autotrasportatori

invio dei corrispettivi carburanti

comunicazioni Pos e registratori telematici

dati mensili all’Anagrafe Tributaria da parte degli intermediari

Un blocco di obblighi che coinvolge aziende di settori molto diversi e richiede particolare attenzione per evitare omissioni.

Rottamazione quinquies e sanatorie: scadenza chiave per chi ha debiti fiscali

Tra tutte le date di fine aprile, una delle più delicate riguarda la rottamazione quinquies.

Il 30 aprile è infatti l’ultimo giorno utile per presentare domanda di adesione alla misura che consente di regolarizzare debiti fiscali affidati dal 2000 al 2023 senza sanzioni e interessi, pagando solo imposte e contributi dovuti.

Per molti contribuenti si tratta di una scadenza strategica, soprattutto per chi punta a rientrare da cartelle esattoriali pesanti.

Sempre entro fine mese è prevista anche la quattordicesima rata per chi ha aderito al concordato preventivo biennale legato alla sanatoria sulle annualità 2018-2022.

Due appuntamenti che riguardano migliaia di contribuenti e che potrebbero avere effetti importanti sulla gestione dei debiti tributari.

Sport, sanità e biblioteche: le scadenze meno note ma da non perdere

Non mancano infine adempimenti meno conosciuti ma ugualmente rilevanti.

Le società di calcio professionistiche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti stipulati, compresi accordi con atleti e sponsorizzazioni.

Le strutture sanitarie private devono trasmettere i dati sui compensi incassati nel 2025.

Ultimo giorno utile anche per richiedere i contributi destinati alle biblioteche non statali aperte al pubblico, con domanda esclusivamente telematica.

Sono scadenze spesso meno pubblicizzate, ma fondamentali per i soggetti coinvolti.

Perché aprile si chiude con un vero ingorgo fiscale

Il 30 aprile si conferma dunque una delle date più dense del calendario tributario 2026. Tra pagamenti, dichiarazioni, comunicazioni e domande, il rischio di dimenticare qualcosa è concreto.

Per cittadini, partite IVA e imprese, il consiglio è verificare con attenzione il proprio profilo fiscale e controllare se tra i 25 adempimenti previsti ce ne siano di pertinenti.

Perché in questo caso non si tratta solo di rispettare scadenze: spesso in gioco ci sono agevolazioni, rimborsi, sanatorie e la possibilità di evitare sanzioni che possono pesare molto più di una semplice dimenticanza.