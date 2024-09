Gagliole, 23enne accoltella i genitori e poi tenta il suicidio ferendosi alla gola

Un giovane di 23 anni, Ivan Zamparini, ha accoltellato in casa i genitori e poi ha tentato il suicidio ferendosi alla gola. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio, intorno alle 15, di venerdì, 6 settembre, a Gagliole, piccolo comune nel Maceratese. Ancora ignoto il movente. Forse, dicono gli investigatori, una lite o altri motivi legati a problemi in famiglia. Ora il padre, Terenzio Zamparini, ex carabiniere in pensione di 65 anni, e figlio 23enne sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette. La donna, Souad Kanane, sui 60 anni, avrebbe invece subito lesioni più lievi.

Le prime notizie

Secondo le prime ricostruzioni, la madre sarebbe stata raggiunta da una sola coltellata mentre contro il padre il ragazzo ha sferrato una serie di fendenti che hanno raggiunto il 65enne al torace e all’addome. Proprio per le gravi ferite riportate, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. In queste ore l’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: ora si trova in sala operatoria e la prognosi per lui è riservata. Anche il giovane, che si è autoinferto gravi ferite ed era stato in un primo momento trasportato all’ospedale di Camerino, si trova ora nella struttura ospedaliera di Torrette per tutte le cure del caso.

Secondo le prime testimonianze, il giovane non avrebbe mai avuto in passato comportamenti tali da potere fare ipotizzare un’aggressione del genere.