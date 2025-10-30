Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato. Per i pm ha versato lui i 30mila euro per scagionare il figlio
Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis su Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. L’anticipazione é stata data dai social del Tg1.
Inchiesta bis su Garlasco
Secondo l’ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato lui a versare 20-30.000 euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta.
“Giuseppe Sempio ad oggi non ha ricevuto alcuna informazione di garanzia. E’ una notizia che apprendiamo, come al solito” da una testata. Così l’avvocato Angela Taccia che, con il collega Liborio Cataliotti, assiste Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, in merito all’iscrizione nel registro degli indagati della procura di Brescia del padre del 37enne.