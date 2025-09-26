Perquisizioni di Carabinieri e Guardia di finanza all’alba di oggi, venerdì 26 settembre, nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. Perquisite anche le case dei familiari di Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Tra le case perquisite quella di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio all’epoca amico del fratello di Chiara Poggi. Venditti è accusato di corruzione in atti giudiziari. Perquisite anche le case di due Carabinieri che nel 2017 parteciparono alle indagini.

Perquisite anche la casa dei genitori e degli zii di Andrea Sempio. Gli investigatori, secondo quanto scrive il Tg1, sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai genitori del giovane per ottenere l’archiviazione dell’indagine aperta a carico di loro figlio.