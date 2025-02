Un gatto è stato bruciato vivo e usato come miccia per la benzina a Dolianova, in Sardegna. A denunciare questo ennesimo caso di maltrattamento contro gli animali è l’associazione sarda Fierogatto. “Siamo furiosi. Siamo sconvolti. E non possiamo più tacere”, scrivono via social, pubblicando anche le foto del micio ustionato.

“Tigro è un gattone dolcissimo – prosegue l’associazione – uno di quei mici che si fidano di tutti, sempre pronto a strusciarsi per una carezza, sempre in cerca di affetto. Da circa tre mesi si aggirava attorno alla casa di una famiglia che, lo accoglieva ogni volta che andava in campagna: gli davano cibo, coccole e un po’ di sicurezza in un mondo che, ora lo sappiamo bene, è pieno di mostri. Ieri, il padre di questa famiglia ha visto avvicinarsi un gatto malridotto. Sembrava malato, devastato da qualcosa di terribile. Solo quando si è sdraiato sulla poltrona di Tigro, quell’uomo ha capito la verità: quello era Tigro. E qualcuno l’aveva bruciato vivo”. “L’hanno adescato con facilità – fanno sapere ancora i volontari – perché lui si fidava. Chiunque abbia commesso questo orrore sapeva che Tigro si sarebbe avvicinato senza paura. Qualcuno lo ha attirato con la promessa di una carezza e poi lo ha torturato in modo inimmaginabile. Il signore, in lacrime e sconvolto, lo ha subito portato dal veterinario. Tigro è ustionato, ha sofferto atrocemente, ma è vivo. Ora è con noi, e lotteremo per lui con ogni mezzo (…)”.