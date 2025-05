Gli hanno sparato con una pistola ad aria compressa. Un’atroce sofferenza quella patita da un gatto, costretto a convivere con un proiettile non estraibile nel suo corpo. L’episodio è accaduto a Capodistria, nella vicina Slovenia, lo scorso sabato 3 maggio.

Il gatto non sarebbe in pericolo di vita. Dopo la visita al veterinario la sua padrona si è presentata dagli agenti di polizia per sporgere denuncia. La questura istriana sta indagando per per individuare il responsabile del gesto. L’autore del gesto rischia fino a tre mesi di detenzione.