Un gatto di nome Ramses, appartenente a una colonia felina del comune di Ascea, in provincia di Salerno, è rimasto incastrato con il muso in una bottiglia tagliata a metà, forse trovata per strada. Il micio, incapace di liberarsene, ha vagato impaurito per le strade, senza mangiare né bere. Il caso del gatto è finito sui sui social, dove una donna del posto, dopo averlo avvistato, ha chiesto aiuto agli altri abitanti per fermare il gatto che impaurito dalla situazione non si lasciava avvicinare da nessuno, neanche dai vigili del fuoco. Alla fine Ramses si è fidato e ha permesso che alcuni residenti lo aiutassero a togliere la bottiglia dal suo muso. Una storia a lieto fine.