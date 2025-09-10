Lo hanno ucciso a calci quasi fosse un oggetto qualunque. Invece il protagonista di questa triste vicenda è un gatto, morto lo scorso 26 agosto ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, in Sardegna. Le associazioni animaliste locali si oppongono all’ondata di crudeltà che sta vedendo come vittime proprio dei mici indifesi. “Un’ondata di crudeltà sta sconvolgendo Assemini: gatti massacrati senza pietà”, fanno sapere gli attivisti, come si legge su CastedduOnLine.

“Il 26 agosto -proseguono – in corso Asia, un gatto è stato brutalmente ucciso a calci da un gruppo di ragazzini, trattato come un pallone da calcio per puro ‘divertimento’. In altri casi, sette gattini di una colonia felina sono stati infilzati con uno spiedo, mentre un gatto, Mixotta, è stato ferito a fucilate in pieno centro, sopravvivendo ma restando paralizzato. I cittadini chiedono più telecamere di sorveglianza in zone come via Sacco, corso America e corso Asia per fermare queste atrocità. Chiediamo giustizia immediata! Non è accettabile che questi ragazzi restino impuniti (…)”.