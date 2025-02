Ancora un gatto brutalmente ucciso in provincia di Prato. Dopo il ritrovamento dei tre felini torturati a morte e abbandonati in un tombino a Carmignano nelle scorse settimane, un quarto animale è stato rinvenuto senza vita nel fiume Furba, nella frazione di Seano. A segnalare la presenza dell’ultimo cadavere è stata una residente del posto, che mentre passeggiava con i suoi due cani lungo l’argine del fiume ha notato il gatto e ha subito allertato la sede locale della LAV – Lega Anti Vivisezione. L’associazione si è subito attivata per il recupero, congelando il corpo e consegnandolo all’Istituto Zooprofilattico di Firenze, dove è stato sottoposto ad esame anatomo-patologico.

Dall’analisi anatomopatologica, spiega un comunicato della Lav, emergono “elementi estremamente preoccupanti tra i quali un’estesa emorragia sottocutanea nella regione occipitale, frontale e parietale e fratture craniche multiple oltre che della mandibola e del palato, a dimostrazione di un impatto violento e mirato alla testa. Gli arti e gli organi interni non sono stati colpiti e non risultano esserci segni di trascinamento sull’asfalto, tutti fattori che escludono quasi certamente un investimento stradale. Solitamente l’impatto con un veicolo provoca fratture e lacerazioni molto diverse da quelle riscontrate sul corpo del gatto”.