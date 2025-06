I bombardieri B-2 sono in grado di trasportare un carico di 18 tonnellate e volare senza rifornimento fino a 11.000 chilometri. Fanno parte della flotta dell’Esercito Usa e sono in grado di trasportare la gigantesca bomba Mop (abbreviazione di Massive Ordnance Penetrator), nota anche con il nome in codice GBU-57, una bomba da 12,3 tonnellate sviluppata proprio per colpire gli impianti nucleari sotterranei di Fordow, in Iran.

La Gbu-57, la bomba che distrugge i bunker sotterranei

I raid israeliani hanno inferto duri colpi all’infrastruttura nucleare dell’Iran ma non il colpo fatale, perché il cuore pulsante del programma di arricchimento dell’uranio del regime si trova nel sottosuolo, soprattutto nell’impianto di Fordow. E l’unica arma in grado di penetrare a tali profondità è a disposizione di Donald Trump: la Gbu-57, buster bunker da 14 tonnellate che può essere lanciata soltanto dai bombardieri B-2 americani.

La Gbu-57 Mop (Massive Ordnance Penetrator) è una bomba guidata anti-bunker che è stata sviluppata per le forze armate americane quando era diventato chiaro che Teheran volesse rendere invulnerabili i suoi impianti di arricchimento proteggendoli all’interno delle montagne. La Mop è in grado di sfondare la roccia fino a 60 metri prima di esplodere e distruggere numerosi strati di cemento e acciaio.

È un ordigno di dimensioni tali che può essere lanciato soltanto dal fiore all’occhiello dell’aviazione a stelle e strisce, il bombardiere Stealth B-2 Spirit: l’Aeronautica militare statunitense ne conta appena 19 in tutta la flotta e si tratta di un velivolo che viene considerato una risorsa vitale per la sicurezza nazionale.

Lo scorzo marzo gli Usa hanno inviato sei B-2 per un dispiegamento a lungo termine nella base anglo-americana situata sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, proprio in contemporanea alla campagna di raid contro le postazioni degli Houthi in Yemen. Per inviare un messaggio soprattutto al loro sponsor, Teheran. Un mese dopo il capo del Pentagono Pete Hegseth si è rivolto direttamente agli ayatollah, invitandoli a considerare con attenzione lo schieramento dei bombardieri B-2 in un raggio d’azione tale da raggiungere ogni obiettivo in Medio Oriente: un monito ai mullah per convincerli a chiudere pacificamente il dossier nucleare, accettando i compromessi proposti da Washington.