Sarà un gennaio particolarmente caldo sul fronte degli scioperi, soprattutto per chi utilizza i trasporti pubblici. L’avvio del 2026 si apre infatti con un fitto calendario di proteste che coinvolgeranno aerei, treni, metropolitane e autobus, con mobilitazioni nazionali e locali che renderanno necessario informarsi con attenzione prima di mettersi in viaggio, perché città che vai, sciopero che trovi.

Si parte l’8 gennaio con una giornata complessa. In Abruzzo il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale, dalle 9 alle 13, per denunciare quella che definisce una gestione fallimentare di Tua Spa, tra trasferimenti forzati, disagi familiari e il timore di esuberi. Nello stesso giorno si ferma per 24 ore anche il personale Eav di Napoli, in particolare sulle linee ferroviarie vesuviane, mentre a Bolzano i lavoratori Sasa sciopereranno per quattro ore nel pomeriggio, chiedendo salari più adeguati e maggiore sicurezza.

Il 9 gennaio tocca al trasporto aereo, con uno sciopero nazionale del personale EasyJet per l’intera giornata e otto ore di stop per gli assistenti di volo Vueling. Previsti disagi anche negli aeroporti milanesi per la protesta del personale handling. Sempre il 9 gennaio si fermano per 24 ore i lavoratori Arst in Sardegna e, per quattro ore, quelli della Gtm di Termoli.

Il 15 gennaio è in programma uno sciopero di 24 ore dell’Atm di Milano, con possibili ripercussioni su metro, bus e tram. Il giorno successivo, 16 gennaio, è previsto uno stop regionale di cinque ore del trasporto extraurbano in Molise, mentre in Sicilia sono annunciate proteste di 24 ore in diverse province.

Il 20 gennaio è attesa una protesta nazionale dei macchinisti e del personale di bordo delle Ferrovie dello Stato, con effetti su treni regionali, Intercity e lunga percorrenza, seguita da scioperi territoriali a Napoli e Bologna. Il mese si chiude il 29 gennaio con uno sciopero locale di 24 ore del personale Conerobus ad Ancona.