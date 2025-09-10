Un episodio di violenza inaudita ha sconvolto Sanremo. Nella notte tra sabato e domenica, un 21enne disabile con difficoltà motorie, in vacanza da Cuneo, è stato aggredito da un gruppo di giovani monegaschi di origine magrebina, di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era in compagnia di due amici all’uscita di una discoteca quando, in una via adiacente al locale, è stata accerchiata da quattro aggressori. Mentre i due amici riuscivano a mettersi in salvo, il ragazzo, impossibilitato a correre, veniva raggiunto e picchiato con estrema ferocia.

Le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza restituiscono la drammaticità della scena: calci, pugni e violenza gratuita fino a quando uno degli aggressori esclama in francese “Ça va les mecs, il est mort” (“Va bene ragazzi, è morto”). Nonostante un automobilista abbia cercato di spaventare il branco suonando il clacson, nessuno dei passanti è intervenuto direttamente. L’arrivo di una volante della polizia ha interrotto il pestaggio, permettendo i soccorsi. Il giovane è stato immediatamente trasportato dal 118 all’ospedale di Sanremo, dove gli sono state riscontrate fratture e lesioni.

Tre degli aggressori sono stati arrestati dalla polizia, mentre il quarto è riuscito a dileguarsi. Le indagini proseguono per rintracciarlo e per chiarire tutti i contorni dell’episodio, avvenuto in pieno centro cittadino.

Le reazioni istituzionali e sociali

La violenza ha suscitato sdegno e condanna unanime. Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha parlato di un episodio inaccettabile: “Con indignazione abbiamo appreso del feroce pestaggio ai danni di un giovane affetto da una disabilità, vittima la notte scorsa di azioni vili e inqualificabili. Nell’esprimere la più ferma condanna per questi atti di violenza, desidero far pervenire, a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale, la più sincera vicinanza al giovane e alla sua famiglia, con l’augurio di pronta e totale guarigione”.

Anche il Coordinamento nazionale docenti dei diritti umani ha espresso la propria posizione con un comunicato durissimo: “Quello che emerge non è solo un atto criminale, ma un esempio lampante di devianza collettiva, dove la violenza si alimenta del gruppo e diventa quasi uno spettacolo”.