Prima è stato visto barcollare sullo sponde del Ticino e poi cadere in acqua e annegare. È morto così oggi pomeriggio a Turbigo, nel Milanese, un giovane di cui al momento non si conosce l’identità in quanto sprovvisto di documenti.

Ha cercato di risalire la corrente senza successo

L’uomo, si ritiene sui trent’anni e forse straniero, mentre si trovava in località Tre Salti, in mezzo ai boschi, è stato notato da alcune persone camminare con passo malfermo e scivolare nel fiume nel punto in cui si interseca tra Piemonte e Lombardia. Avrebbe anche cercato di nuotare per raggiungere la sponda ma non ce l’ha fatta.

Un passante, grazie alla corrente favorevole, dopo averlo riportato a riva, ha tentato, senza successo, di rianimarlo. Al personale del 118, intervenuto assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, non è rimasto che constatarne la morte.