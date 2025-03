Un ragazzo risulta disperso nel fiume Tevere a Roma, all’altezza di ponte Principe Amedeo in centro. Al lavoro ci sono i Vigili del fuoco, con i sommozzatori e l’ausilio di un elicottero, e la Polizia fluviale. A dare l’allarme è stato un passante che, intorno alle 12.20 di oggi, venerdì 7 marzo, ha visto il giovane spogliarsi, abbandonare i vestiti sul ponte e lanciarsi nel fiume da cui non è più riemerso.

Sull’accaduto indaga la Polizia. Gli indumenti del ragazzo sono stati acquisiti e consegnati al commissariato Trastevere.

“Non si è visto più, è andato giù”

Un operaio di una ditta che sta effettuando lavori sulla banchina del Tevere, all’AdnKronos ha raccontato: “Stavamo lavorando all’altezza di ponte Amedeo duca d’Aosta quando abbiamo notato un ragazzo spogliarsi e buttarsi di testa in acqua. Nuotava male, poi un vigile urbano che era lì con noi lo ha chiamato, gli diceva ’Vieni qui, vieni qui’, ma quello ha continuato a nuotare per raggiungere l’altra sponda e allontanarsi. Ha fatto poche altre bracciate e non si è visto più, è andato giù”.