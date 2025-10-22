Continua la caccia ai quattro ladri di gioielli del Louvre dal valore “inestimabile”, che il museo ha tuttavia valutato in 88 milioni di euro. Una cifra “estremamente spettacolare” l’ha definita la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ma che “non è nemmeno paragonabile con il danno storico”. Beccuau promette che i ladri “non l’avranno vinta”, ma per ora di loro – probabilmente stranieri e legati alla grande criminalità – non c’è traccia. Sessanta poliziotti e gendarmi sono stati mobilitati per dare la caccia ai fuggiaschi su tutto il territorio francese, in una lotta contro il tempo, perché più i giorni passano meno viene ritenuto probabile ritrovare i preziosi gioielli intatti.

Un altro furto

Sul fronte politico e della polemica che non accenna a placarsi sulla sicurezza dei musei francesi, Le Figaro ha svelato che la presidente del Museo Laurence des Cars, molto scossa dopo il colpo messo a segno dalla banda con i gilet gialli domenica mattina, aveva presentato le dimissioni. Emmanuel Macron, suo grande sostenitore, che le ha anche affidato il futuro cantiere del “Grand Louvre”, le ha respinte. Sempre Le Figaro informa di un altro furto, meno spettacolare ma, viste le circostanze, sintomo di un problema di messa in sicureza del patrimonio artistico nazionale.

Nella notte tra domenica e lunedì scorsi il museo Maison des Lumières Denis Diderot di Langres, in Haute-Marne (Grand est, Francia orientale), ha ricevuto una visita sgraditissima. Anche qui ladri professionisti hanno approfittato del giorno di chiusura settimanale. Trafugato, stavolta, il cosiddetto “tesoro del Diderot”, perché costituito dall’importante gruzzolo in monete d’oro e d’argento che nel 2011, durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio storico Hôtel du Breuil, vennero rin