Acqua, idratazione, ombra, aria condizionata: sappiamo come difenderci dal caldo nelle ore più roventi, ma se si deve obbligatoriamente muoversi, non ci sono solo fastidio e sofferenza per le temperature mai così elevate.

Il problema è proprio la strada, l’asfalto. E infatti si registrano ancora disagi alla viabilità sull’autostrada A4 Venezia-Milano, dove ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est sono rimasti chiusi per alcune ore.

Leggere deformazioni longitudinali dette “ormaie”

Si è reso necessario un intervento a causa di nuovi problemi all’asfalto, provocati dalle alte temperature. Il cedimento dell’asfalto tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero in direzione Milano ha comportato la chiusura della prima corsia di marcia a causa della formazione di leggere deformazioni longitudinali – le cosiddette ‘ormaie’ – nel tratto autostradale, che era recentemente stato rifatto. Dopo alcune ore i caselli sono stati riaperti.