Gravissimo incidente alle porte di Latina: morti due ragazzi, altri tre in codice rosso

Un gravissimo incidente stradale che ha visto coinvolte quattro auto si è verificato intorno alla mezzanotte in strada Acque Alte, non lontano dalla rotonda di Borgo Piave, alle porte della città di Latina: il bilancio è di due ragazzi morti e tre feriti. Una Toyota Ch-r con a bordo cinque giovani e che viaggiava verso Borgo Podgora ha centrato una minicar che usciva da strada Acqua Bianca, colpendo poi una Nissan Qashqai che procedeva nella stessa direzione e sfiorando una Lancia Ypsilon, che a sua volta ha colpito un palo della luce.

Una Toyota Ch-r con a bordo cinque giovani viaggiava verso Borgo Podgora

La Toyota si è schiantata contro un albero al di fuori della carreggiata, per poi finire la sua corsa nuovamente in strada, dove si è ribaltata al centro della via. Immediato l’intervento di diverse ambulanze del 118, accompagnate da un auto medica, oltre ai Vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo della Toyota.

Il ragazzo al volante della minicar, infatti, al pari del conducente della Nissan Qashqai e della giovane che guidava la Lancia Ypsilon, sono rimasti praticamente illesi, non necessitando neanche del trasporto in ospedale. Ad avere la peggio invece sono stati i cinque giovani sulla Ch-r, tre dei quali trasferiti in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti, tra cui quello alla guida; due di loro, invece, sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate.

Oltre ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco, sono intervenute anche diverse pattuglie della squadra Volante della Questura di Latina, che si sono occupate di gestire la viabilità, e della Polizia stradale del Distaccamento di Aprilia, i cui agenti si sono occupati di effettuare i rilievi.