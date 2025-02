Nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio, in via Cassia, Roma nord, una guardia giurata ha avvertito rumori sospetti mentre rientrava a casa. Insospettito, ha deciso di prestare maggiore attenzione e ha notato movimenti strani nell’appartamento di un vicino. Seguendo il proprio istinto e il dovere professionale, il vigilante ha deciso di controllare da vicino la situazione.

La colluttazione

Pochi istanti dopo essersi avvicinato all’abitazione, la guardia ha sorpreso dei ladri in azione. Ne è nata immediatamente una colluttazione violenta durante la quale il vigilante ha esploso un colpo di pistola. Il proiettile ha colpito alla testa uno dei malviventi, lasciandolo gravemente ferito. Gli altri membri della banda, colti di sorpresa, sono fuggiti rapidamente dal luogo.

I complici del ladro ferito si sono dati alla fuga in modi diversi: uno è saltato dal balcone del primo piano, mentre gli altri hanno imboccato le scale per poi raggiungere un’auto parcheggiata nelle vicinanze, dove probabilmente li attendeva un altro complice. L’intera operazione è durata pochi minuti, lasciando il ferito nel cortile del condominio.

I soccorsi

Allertati dai residenti, i soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente. Il ladro ferito è stato trovato privo di coscienza e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Filippo Neri, dove è attualmente ricoverato in pericolo di vita. L’identità dell’uomo non è ancora stata accertata.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i membri della banda fuggiti. Sul posto sono stati effettuati rilievi per raccogliere impronte e altri elementi utili. La guardia giurata sarà ascoltata per chiarire ulteriormente l’accaduto, così come eventuali condomini che potrebbero aver assistito alla scena o sentito qualcosa di rilevante.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che abbiano ripreso i ladri al momento dell’arrivo o durante la fuga. Nel frattempo, la pistola della guardia giurata è stata sequestrata per i controlli balistici. Al momento, sembra che sia stato esploso un solo colpo.