Una guardia giurata di 25 anni di Roma ha denunciato il furto della propria pistola di servizio, una Glock calibro 9×21, dopo aver trascorso la notte in casa con due ragazze. Al risveglio, l’arma era sparita e la vittima ha subito avvisato i carabinieri della stazione Roma Prenestina, fornendo anche registrazioni di alcune telefonate ricevute poco dopo il furto. In sottofondo si udiva la voce di un uomo che lasciava intendere la disponibilità a restituire l’arma.

Ritrovamento dell’arma e indagini

I carabinieri hanno identificato l’uomo come un 20enne romano già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Durante la perquisizione nell’abitazione in via Cipriano Facchinetti, la pistola è stata ritrovata sul balcone, nascosta dentro una busta di plastica e interrata in un vaso, completa di caricatore e cinque proiettili, a fronte degli otto denunciati dalla guardia giurata.

Nel corso dell’operazione, è stato scoperto anche materiale per lo spaccio: 11 grammi di hashish, due bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento, a carico del fratello convivente del 20enne.

Arresti e denunce

Al termine degli accertamenti, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere a Regina Coeli per il 20enne, accusato di ricettazione aggravata e detenzione illegale di arma comune da sparo. Il fratello è stato arrestato per violazione della normativa sugli stupefacenti, mentre le due ragazze, entrambe 21enni romane, sono state denunciate a piede libero per furto aggravato.

L’arma, il munizionamento e la droga sono stati sequestrati. Resta ora al vaglio dell’autorità competente anche la posizione amministrativa della guardia giurata, che potrebbe non aver custodito correttamente l’arma di servizio.