Un guasto tecnico sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma sta causando forti disagi alla circolazione ferroviaria, con ritardi che possono arrivare fino a 180 minuti. I problemi sono iniziati intorno alle 6 di questa mattina e, a distanza di ore, la circolazione risulta ancora fortemente rallentata.

Secondo quanto riportato sul sito di Trenitalia, i treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni oppure essere deviati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, con un conseguente aumento dei tempi di viaggio fino a tre ore. Anche i treni regionali possono essere soggetti a cancellazioni o modifiche del percorso, con pesanti ripercussioni soprattutto per i pendolari.

Il disservizio sarebbe legato al sistema di comunicazione GSM-R e sono in corso verifiche da parte dei tecnici di RFI per accertarne le cause. Le squadre sono al lavoro per il ripristino della piena operatività, mentre è stata potenziata l’assistenza e l’informazione a bordo dei convogli e nelle stazioni. Secondo Trenitalia, sono 26 i treni Alta Velocità e Intercity coinvolti.