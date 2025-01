Guerra di navi ombra nei mari del Nord Europa. Putin e Xi fanno paura: usano vascelli fantasma per tagliano i cavi sottomarini per gettare nel caos le comunicazioni del nemico.

La reazione della NATO è stata lenta ma finalmente è arrivata. La NATO invierà circa 10 navi per proteggere importanti infrastrutture sottomarine nel Mar Baltico entro la fine della settimana, ha riferito il quotidiano finlandese Yle.

Le navi rimarranno in mare fino ad aprile e saranno posizionate vicino ai cavi di energia e dati per scoraggiare eventuali tentativi di sabotaggio.

La decisione di intensificare l’impegno della NATO segue diverse interruzioni nel Mar Baltico negli ultimi mesi, più di recente un cavo elettrico rotto tra Finlandia ed Estonia e quattro cavi di telecomunicazione durante Natale.

La Finlandia sta attualmente conducendo un’indagine penale sulla petroliera Eagle S, parte della flottiglia “shadow fleet” di Mosca che infrange le sanzioni, che è sospettata di aver causato i danni. Le autorità finlandesi hanno affermato di aver trovato un segno di trascinamento dell’ancora sul fondale marino, apparentemente proveniente dalla nave legata alla Russia.

Guerra ai cavi sottomarini

L’Estonia ha lanciato la propria operazione navale per proteggere il cavo elettrico Estlink-2, che invia elettricità tra Finlandia ed Estonia.

L’incidente ha scatenato un putiferio in Europa, con il Segretario generale della NATO Mark Rutte che ha promesso di “rafforzare la presenza militare nel Mar Baltico”.

Il raggruppamento guidato dal Regno Unito di paesi principalmente baltici e nordici che cooperano nella difesa, la Joint Expeditionary Force, ha annunciato lunedì che aumenterà il monitoraggio del traffico navale utilizzando l’intelligenza artificiale

I paesi della NATO schiereranno fregate, aerei da pattugliamento e droni navali nel Mar Baltico per aiutare a proteggere le infrastrutture critiche e si riservano il diritto di agire contro le navi sospettate di rappresentare una minaccia per la sicurezza, hanno affermato martedì i membri dell’alleanza.

L’alleanza militare e politica sta intraprendendo l’azione, soprannominata “Baltic Sentry”, in seguito a una serie di incidenti in cui cavi elettrici, collegamenti di telecomunicazione e gasdotti sono stati danneggiati in seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Finta petroliera

Il mese scorso, completa Reuters, la polizia finlandese ha sequestrato una petroliera che trasportava petrolio russo e ha affermato di sospettare che la nave avesse danneggiato la linea elettrica Estlink 2 finlandese-estone e quattro cavi per le telecomunicazioni trascinandone l’ancora sul fondale marino.

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha affermato che il danno del 25 dicembre era “sicuramente” collegato alla Russia.

“Sono sicuramente collegati nel senso che la nave faceva parte della flotta ombra russa. E sappiamo che il suo carico era molto russo. Il collegamento c’è sicuramente”, ha detto Stubb a Reuters, aggiungendo, tuttavia, che era troppo presto per trarre ulteriori conclusioni sull’attribuzione.

Mentre la regione è in stato di massima allerta per paura di sabotaggi, l’esercito polacco ha smentito martedì un rapporto dei media locali secondo cui una nave della “flotta ombra” russa era stata vista volteggiare vicino al gasdotto Baltic Pipe, affermando che questo “non è accaduto”.

Le azioni della Finlandia contro la petroliera Eagle S hanno dimostrato che le imbarcazioni che causano danni possono essere fermate dalle forze dell’ordine, ha detto il Segretario generale della NATO Mark Rutte in una conferenza stampa dopo un incontro di otto nazioni a Helsinki martedì.

“Le potenziali minacce alle nostre infrastrutture avranno conseguenze, tra cui possibili abbordaggi, sequestri e arresti”, ha detto Rutte.

I membri della NATO stanno valutando di colpire la flotta ombra russa nell’area con sanzioni come parte degli sforzi per proteggere le installazioni critiche sottomarine, ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo l’incontro.

“Continueremo ad agire contro la flotta ombra russa, anche con sanzioni che sono già state introdotte e altre che potrebbero seguire, anche contro navi e compagnie di navigazione specifiche che rappresentano una minaccia per l’ambiente”, ha detto Scholz ai giornalisti.

Circa 2.000 navi attraversano il Mar Baltico ogni giorno, rendendo difficile il monitoraggio di tutto, ha detto il presidente lettone Edgars Rinkevics.