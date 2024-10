Guerra in Medio Oriente, la DIRETTA. Attacco Usa contro gli Houthi nello Yemen, usati bombardieri B-2

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro depositi di armi degli Houthi in Yemen utilizzando anche i bombardieri stealth B-2. Lo ha annunciato il Centcom in una nota, specificando che l’utilizzo di questo tipo di aerei “dimostra le capacità di attacco globale degli Stati Uniti nei confronti di tali obiettivi quando necessario, in qualsiasi momento, ovunque”.

Un attacco aereo israeliano ha innescato incendi nella città costiera di Latakia, in Siria. Ad annunciarlo sono stati i media di Stato locali. “La difesa anti-aerea ha intercettato obiettivi ostili su Latakia”, ha riferito l’agenzia di stampa Sana aggiungendo che alcuni “incendi sono stati innescati dall’aggressione di Israele” all’ingresso della città, roccaforte del presidente Bashar Al Assad. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dall’esercito israeliano a riguardo. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, l’attacco avrebbe “centrato un deposito di armi nella città di Latakia”.

Un razzo lanciato da Hezbollah dal Libano ha colpito un edificio a Kiryat Shmona nel nord di Israele. Secondo la polizia non ci sono feriti. Il partito di Dio ha rivendicato l’attacco in una dichiarazione. Lo riferiscono i media israeliani.