Molte persone sono convinte che, in caso di diabete, eliminare dolci e bibite zuccherate sia sufficiente per tenere sotto controllo la glicemia. In realtà non è sempre così. Anche chi segue un’alimentazione apparentemente equilibrata può andare incontro a improvvisi aumenti della glicemia senza rendersene conto.

Non conta soltanto cosa si mangia, ma anche come si combinano gli alimenti, gli orari dei pasti, le porzioni e persino l’ordine con cui vengono consumati.

Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato che la risposta glicemica è influenzata da molti fattori, alcuni dei quali vengono spesso sottovalutati. Per questo motivo gli esperti parlano sempre più spesso di “qualità del pasto” piuttosto che del singolo alimento.

Vediamo allora gli errori più frequenti che possono far aumentare la glicemia anche quando si pensa di mangiare in modo sano.

Mangiare troppa frutta tutta insieme

La frutta rappresenta uno degli alimenti cardine della dieta mediterranea ed è ricca di vitamine, fibre e antiossidanti. Tuttavia contiene anche zuccheri naturali, soprattutto fruttosio.

Consumare tre o quattro porzioni nello stesso momento, magari sotto forma di una grande macedonia o di una spremuta, può determinare un carico glicemico superiore rispetto a distribuire la frutta nell’arco della giornata.

Le principali linee guida sul diabete consigliano infatti di consumare la frutta nelle quantità raccomandate e di preferire il frutto intero rispetto ai succhi, che apportano meno fibre e vengono assorbiti più rapidamente.

Pensare che tutti gli alimenti integrali abbiano lo stesso effetto

Molti prodotti con la scritta “integrale” vengono automaticamente considerati amici della glicemia. In realtà non sempre è così.

Pane, cracker, biscotti e cereali integrali possono comunque contenere farine molto raffinate, zuccheri aggiunti o ingredienti altamente processati.

Le fibre aiutano a rallentare l’assorbimento degli zuccheri, ma la qualità complessiva del prodotto resta fondamentale.

Leggere l’etichetta e scegliere alimenti con pochi ingredienti e un buon contenuto di fibre è spesso una strategia più efficace rispetto a fidarsi esclusivamente della dicitura “integrale”.

Consumare i carboidrati da soli

Mangiare un piatto di pasta, del pane o del riso senza abbinarli ad altri alimenti può favorire un aumento più rapido della glicemia. Le proteine, i grassi buoni e le fibre rallentano infatti lo svuotamento dello stomaco e rendono più graduale l’assorbimento dei carboidrati.

Per questo motivo molti nutrizionisti consigliano di costruire pasti completi, associando sempre una fonte proteica come pesce, legumi, uova o yogurt e una generosa porzione di verdure.

Diversi studi pubblicati su Diabetes Care hanno evidenziato che la composizione del pasto influenza in modo significativo la risposta glicemica dopo aver mangiato.

Iniziare il pasto dal pane o dalla pasta

Anche l’ordine con cui vengono consumati gli alimenti può fare la differenza. Una serie di ricerche condotte dalla Weill Cornell Medicine e pubblicate su Diabetes Care ha mostrato che iniziare il pranzo o la cena con verdure e proteine, lasciando i carboidrati alla fine del pasto, può ridurre in modo significativo il picco glicemico post-prandiale.

Il motivo è semplice: fibre e proteine rallentano l’assorbimento del glucosio.

Naturalmente non significa che basti invertire l’ordine delle portate per risolvere eventuali problemi metabolici, ma rappresenta una strategia semplice che può affiancare uno stile di vita sano.

Bere smoothie e centrifughe al posto della frutta

Frullati e centrifughe vengono spesso considerati sinonimo di alimentazione salutare. In realtà, quando si eliminano parte delle fibre o si utilizzano grandi quantità di frutta, la velocità con cui gli zuccheri vengono assorbiti aumenta.

Le linee guida nutrizionali consigliano di preferire il consumo del frutto intero, che garantisce una maggiore sazietà e una risposta glicemica generalmente più favorevole.

Se si prepara uno smoothie, può essere utile aggiungere yogurt greco, semi oleosi o frutta secca per aumentare il contenuto di proteine e grassi buoni.

Sottovalutare le porzioni

Anche gli alimenti più salutari possono incidere sulla glicemia se consumati in quantità eccessive.

Riso integrale, pasta, legumi, pane e perfino la frutta hanno un impatto diverso in base alla quantità assunta.

Per questo motivo gli esperti parlano spesso di “carico glicemico”, un parametro che considera non solo la qualità dei carboidrati ma anche la quantità realmente consumata.

Prestare attenzione alle porzioni rappresenta uno degli strumenti più efficaci per mantenere una glicemia stabile senza rinunciare ai propri alimenti preferiti.

Restare seduti subito dopo aver mangiato

L’alimentazione è soltanto una parte della gestione della glicemia. Sempre più studi dimostrano che anche una breve passeggiata dopo i pasti può contribuire a ridurre il picco glicemico.

Una meta-analisi pubblicata su Sports Medicine ha evidenziato che camminare per appena 10-15 minuti dopo pranzo o cena migliora il controllo della glicemia rispetto a rimanere seduti.

Il movimento favorisce infatti l’utilizzo del glucosio da parte dei muscoli, contribuendo a mantenere più stabili i livelli di zucchero nel sangue. Non serve un allenamento intenso: una camminata a passo tranquillo è spesso sufficiente.

Mangiare sano significa anche creare equilibrio

Uno degli errori più comuni è pensare che esistano alimenti completamente “buoni” o completamente “cattivi”.

La ricerca scientifica mostra invece che ciò che conta davvero è l’insieme delle abitudini quotidiane.

Una dieta ricca di verdura, legumi, cereali integrali, pesce, olio extravergine d’oliva e frutta consumata nelle giuste quantità rappresenta ancora oggi uno dei modelli alimentari più efficaci per favorire il controllo della glicemia e ridurre il rischio di diabete di tipo 2.

L’American Diabetes Association e numerosi studi sulla dieta mediterranea sottolineano inoltre che uno stile di vita attivo, il controllo del peso corporeo, un sonno di qualità e la riduzione dello stress completano il quadro di una buona prevenzione.