Bisogna purtroppo registrare l’ennesimo femminicidio da parte del suo ex partner, stavolta a Udine. Bisogna anche aspettare un supplemento conoscitivo dato il drammatico e rocambolesco esito del delitto: ci sono troppi indizi per non presumere l’identità dell’assassino che, tuttavia, in un estremo tentativo di fuga (o forse volontariamente cercando di farla finita) si è scontrato con un’autocisterna. Nello schianto ha perso la vita.

Mohamed Naceur Saadi, 58 anni, il presunto assassino

Di certo, un’altra donna, una signora di 46 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento a Udine. Morta ammazzata: immediatamente sono scattate le indagini da parte della Polizia alla ricerca dell’ex marito, che era ai domiciliari e nei cui confronti era stato in precedenza emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna.

L’uomo però, come abbiamo visto, è morto poco dopo in un incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. L’uomo, Mohamed Naceur Saadi, 58 anni è deceduto all’istante dopo l’impatto con una cisterna. Lo rendono noto i vigili del fuoco del comando provinciale, che sono intervenuti, attorno alle 13, sul luogo del violentissimo impatto, lungo la strada statale 13 Pontebbana, a Basiliano.

I vigili del fuoco hanno stabilizzato l’auto, che, dopo l’urto con il mezzo pesante, era finita a bordo strada con la parte anteriore rivolta a un fossato, e hanno utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per creare un varco, tra le lamiere dell’abitacolo, dal quale hanno estratto dal mezzo l’automobilista.