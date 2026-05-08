Continuano ad emergere casi sospetti collegati al focolaio di hantavirus scoppiato sulla crociera della MV Hondius. Mentre la nave prosegue il suo viaggio verso le Canarie, con il governo locale che vuole farla evacuare in 48 ore dopo aver provato, senza successo, a bloccare in Tribunale lo sbarco, emergono nuovi casi sospetti in Spagna, nell’isola britannica di Tristan da Cunha e persino a Singapore. Al centro dell’attenzione ci sono passeggeri e persone entrate in contatto con viaggiatori provenienti dall’imbarcazione, dove nei giorni scorsi erano già stati registrati casi confermati e diversi ricoveri.

Il segretario di Stato della Sanità spagnolo, Javier Padilla, ha informato di un caso sospetto che riguarda una donna attualmente ricoverata in ospedale ad Alicante, nel sudest della Spagna, “con sintomi compatibili” con il virus. Si tratta di una donna che era a bordo dell’aereo partito da Joannesburg, in Sudafrica, sul quale voleva imbarcarsi una paziente, dopo aver viaggiato nella crociera della Mv Hondius, poi morta in ospedale. “La persona ha riferito sintomi compatibili, tosse e uno stato di malessere generale, mentre era nella sua casa ad Alicante”, ha spiegato Padilla. La spagnola, di 32 anni, residente ad Alicante (Valencia), “con sintomatologia sospetta lieve di hantavirus “, è ricoverata in isolamento, ha riferito Padilla in conferenza stampa a Madrid. Le verranno prelevati campioni per l’invio al Centro Nazionale di Microbiologia, i cui risultati dovrebbero essere riportati in 24/48 ore.

“Due delle persone che erano sedute vicino alla passeggera poi sbarcata e deceduta a Johannesburg avevano come destinazione la Spagna”, ha spiegato Padilla. Si tratta dello stesso volo Klm dove aveva tentato di viaggiare una delle vittime dell’ hantavirus , dopo essere sbarcata dall’Hondius, ma dal quale era stata allontanata dal personale di bordo per le precarie condizioni di salute. Padilla ha spiegato che la spagnola “era seduta due file indietro” e che il contatto con la passeggera malata e poi deceduta “è stato breve”, perché questa rimase “poco tempo a bordo” dell’aereo. La donna spagnola “ha riferito sintomi compatibili, principalmente tosse e malessere generale, mentre era nel suo domicilio familiare. In maniera immediata ci siamo messi in contatto con la Direzione generale di Sanità Pubblica in Spagna e in coordinamento con l’assessorato alla Sanità” della Comunità Valenziana “si è proceduto al suo trasferimento preventivo e sicuro in un ospedale”, ha detto il segretario di Stato.

Il servizio sanitario della Comunità Valenziana ha cominciato “a contattare tutte le persone entrate in contatto” con la alicantina sintomatica. Oltre a lei, Padilla ha indicato una seconda persona sullo stesso aereo che “ha trascorso una settimana a Barcellona” ed è poi rientrata nel suo Paese d’origine, in Sudafrica. Le autorità sanitarie locali stanno tentando di localizzarla per sottoporla a controlli. Ma, attualmente, “non si sa se abbia sintomi di contagio”, ha indicato il segretario di Stato. Né sono state individuate le persone con le quali è stata in contatto durante il soggiorno spagnolo. Una hostess dello stesso aereo partito da Johannesburg, che aveva riferito sintomi ed era stata posta in isolamento, è risultata poi negativa al hantavirus , ha messo in evidenza Padilla.

Un caso a Tristan da Cunha