Quasi quattro ore di interrogatorio senza risposte. Andrea Sempio, indagato come unico autore dell’omicidio di Chiara Poggi, ha scelto il silenzio davanti all’aggiunto Stefano Civardi e alle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. L’uomo è poi uscito in auto con i suoi avvocati, mantenendo una linea difensiva prudente.

Secondo quanto trapela, potrebbe chiedere di essere nuovamente interrogato solo dopo aver analizzato gli atti e depositato una consulenza sulla propria personalità. Nel frattempo, l’inchiesta continua a muoversi anche sul fronte delle testimonianze, con particolare attenzione alla posizione del fratello della vittima, Marco Poggi, già ascoltato in precedenti occasioni.

Le intercettazioni e le frasi contestate

Il caso si arricchisce di nuovi elementi legati alle intercettazioni attribuite a Sempio. In una registrazione citata dal conduttore Gianluigi Nuzzi nel programma Dentro la notizia, l’indagato avrebbe detto: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”. Inoltre, emergono passaggi in cui si fa riferimento a un presunto contatto con la vittima prima del delitto: “Di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: non ci voglio parlare con te e ha attaccato”. La difesa, tuttavia, contesta la lettura di queste prove.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha dichiarato: “Io non l’ho sentita questa intercettazione di questo soliloquio, ne ho vista trascritta solo una parte, infarcita di ‘non comprensibile’. La ascolteremo, la commenteremo e la contestualizzeremo. Vedremo se commentava il racconto di qualcun altro, se parlava con se stesso o se interloquiva con un interlocutore, lo vedremo a tempo debito. Ad oggi abbiamo visto una rappresentazione parziale, della quale il cliente dice di essere in grado di dare spiegazioni”.

La testimonianza di Marco Poggi e nuovi audio agli atti

Parallelamente agli sviluppi sull’indagato, anche Marco Poggi è stato nuovamente ascoltato dagli inquirenti. Durante la sua audizione come testimone, gli sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo, materiale già presente agli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. L’audizione si è svolta quasi in contemporanea con la convocazione in Procura a Pavia dello stesso Sempio.

Secondo quanto riportato da LaPresse, questi elementi audio rappresentano un ulteriore tassello investigativo che gli inquirenti stanno valutando per ricostruire il contesto delle relazioni e delle frequentazioni dell’indagato nei giorni precedenti e successivi al 13 agosto 2007, data dell’omicidio di Chiara Poggi.